В Роспотребнадзоре предложили тестировать на грипп всех граждан с ОРВИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всех пациентов с признаками ОРВИ следует тестировать на грипп, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть", – цитирует ее РИА Новости.

Попова добавила, что на сегодняшний момент в РФ существует качественное оснащение лабораторным оборудованием, отечественных тестов также достаточно.

Руководитель ведомства подчеркнула, что доля вакцинированных среди заразившихся гриппом составляет менее 1%. Между тем Попова указала на то, что четыре отечественные вакцины способны справиться с распространением вируса в России.

Между тем Владимир Путин в ходе совещания с кабмином заявил о еженедельном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ на 30–35%. Российский лидер попросил Попову отчитаться об эпидемиологической обстановке в государстве.

Накануне глава ведомства призвала жителей РФ использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать гигиену рук. Попова поручила ответственным за торговые помещения распорядиться о регулярной обработке поверхностей.



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