Минздрав РФ может продлить временный порядок работы больниц для профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В российском Минздраве заявили о намерении сохранить до 2024 года временный порядок организации деятельности больниц для реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19. Об этом говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

Подобная мера необходима из-за роста числа госпитализаций в связи с увеличением заболеваемости. По информации ведомства, за последние несколько недель в РФ наблюдается значительный всплеск не только COVID-19, но и других острых респираторных вирусных инфекций.

"‎За последнюю неделю в субъектах Российской Федерации отмечается рост числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и внебольничными пневмониями, находящихся на амбулаторном лечении, на 8%. Число госпитализированных на COVID-койки за неделю увеличилось на 8%", – говорится в сообщении.

В Минздраве поделились, что на данный момент в больницах в тяжелом состоянии пребывает порядка 7,7% пациентов с коронавирусом.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент Россия находится на 106-м месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19. В текущем году показатели снизились в пять раз по сравнению с прошлым годом.

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