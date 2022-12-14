В РФ за сутки выявили 7 532 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки выявили 7 532 новых случая коронавируса, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 28 октября, когда зафиксировали 7 606 заболевших. Всего с начала пандемии в России выявили 21 685 037 случаев коронавируса.

За последние 24 часа от инфекции скончались 55 человек. Всего с начала пандемии умерли 392 775 пациентов с коронавирусом. Перебороли болезнь за сутки 7 675 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 21 081 129 человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил жителям РФ о возникновении инфекций, которые способны обойти иммунитет, вызывают осложнения и приводят к госпитализации.

По его словам, у многих людей иммунный ответ организма изменился после перенесенного COVID-19.

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