В РФ начнут бесплатно тестировать на грипп

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство России включило тестирование на грипп и другие респираторные инфекции в программу обязательного медицинского страхования, их будут проводить в больницах и поликлиниках. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", – говорится в материале.

Отмечается, что такое решение было принято на фоне роста показателей заболеваемости гриппом и общего ухудшения эпидемиологической обстановки в сочетании с распространением коронавирусной инфекции. В правительстве полагают, что это позволит ускорить диагностику и оперативно назначать пациентам необходимое лечение.

"Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний", – пояснили в кабмине.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всех пациентов с признаками ОРВИ следует тестировать на грипп. Она отметила, что сегодня российские медучреждения имеют качественное оснащение лабораторным оборудованием. Попова добавила, что отечественных тестов также достаточно.

В Роспотребнадзоре предложили тестировать на грипп всех пациентов с симптомами ОРВИ

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