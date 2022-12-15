Роста заболеваемости COVID-19 в РФ, как в феврале, не ожидается – Роспотребнадзора

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России не ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом, какой наблюдался в феврале с приходом "Омикрон"-штамма. Не ожидается и такого же роста заболеваемости, что был в 2021 году с приходом варианта "Дельта". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

По словам ученого, во время волны "Омикрона" было много заболевших. Самой тяжелой волной специалист назвал при заболевании "Дельтой"-штаммом. В этот период было много умерших от COVID-19. Акимкин считает, что в настоящий момент отмечается падение социальной значимости коронавируса, даже если заболеваемость будет расти.

"Почему мы сейчас не кричим на всех углах, по одной просто причине – потому что нет смертности. С одной стороны – он стал легче по течению, а с другой стороны – научились лечить", – сказал эксперт.

По мнению Акимкина, вытеснение коронавируса гриппом имеет малую вероятность. Ранее снижение заболевания гриппом в России было связано с тем, что профилактика гриппа и коронавируса – одинаковые. Специалист добавил, что коронавирус становится сезонным заболеванием.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве выразил надежду, что в 2023 году прекратится чрезвычайная ситуация с COVID-19. Он отметил, что после обнаружения "Омикрон"-штамма коронавируса в 2021 году болезнь уносила каждую неделю примерно 50 тысяч жизней.

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