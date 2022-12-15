В Москве за сутки выявили 1 692 случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа в столице зафиксировали 1 692 новых случая заражения COVID-19. Информацией об этом поделился портал стопкоронавирус.рф.

Не смогли побороть недуг за прошедший день 14 пациентов. Всего госпитализировали 157 человек. Вылечились от коронавируса 1 463 пациента.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в Москве было зафиксировано 3 276 774 случая вируса. Выздоровели 3 082 415 человек, умерли 47 225 пациентов.

Между тем в Оперативном штабе рассказали, что за прошедший день на территории РФ обнаружили 7 833 новых случая коронавируса. Отмечалось, что не смогли побороть болезнь 57 пациентов.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что в 2023 году прекратится режим ЧС в связи с COVID-19. Он отметил, что после появления "Омикрон"-штамма в прошлом году недуг еженедельно уносил около 50 тысяч жизней.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превысила эпидемические пороги

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!