Эксперт объяснил, как могут передаваться новые штаммы коронавируса

Человек при определенных условиях может заразиться коронавирусом от рыбы, рассказали в Роспотребнадзоре. Так в ведомстве прокомментировали информацию, что в Китае делают ПЦР-тесты даже морским обитателям. Расскажем, как обезопасить себя от заражения через продукты и какими еще путями человеку могут передаться новые штаммы.



Рыба – распространитель?

Делать ПЦР-тесты на COVID-19 рыбакам и пойманным ими морским обитателям начали в прибрежных городах Китая. Проверяют их в одно и то же время, рассказал сотрудник муниципального бюро океанических исследований города Сямэнь. Как сообщают местные СМИ, такие меры – реакция на опасения администрации провинции Хайнань, которая связала вспышку заболеваемости с поставками туда зараженных морепродуктов.

Подхватить инфекцию от рыбы действительно возможно, рассказал РИА Новости руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. Так может произойти, если с продуктом до этого обращался зараженный человек.





Александр Семенов руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Рыба и морепродукты чаще всего попадают к нам на стол в замороженном виде или по холодовой цепи. И в этих условиях если рыбу или креветок, моллюсков разделывал, готовил и паковал человек, больной коронавирусом, который не носит маску, а чихает на все вокруг, то, конечно, контаминация (загрязнение) вирусом будет.

Сами морские обитатели при этом коронавирусной инфекцией не болеют, подчеркнул он.

Ранее на фоне подъема заболеваемости в России министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал жителям страны надевать маски в общественных местах и пройти ревакцинацию. В Роспотребнадзоре призвали пользоваться средствами индивидуальной защиты в регионах с высокими цифрами по заболеваемости. К масочному режиму в той или иной степени вернулись уже более половины регионов страны. Некоторые из них рассматривают и введение определенных ограничений.

В то же время специалисты Центра имени Гамалеи продолжают совершенствовать вакцину "Спутник V". Новая версия эффективна против штаммов "Дельта" и "Омикрон", которые стали лидирующими в мире за последние месяцы, подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций.

Как защититься?

Несмотря на то что коронавирус за время пандемии мутировал, основные пути его передачи пока не изменились, объяснил Москве 24 врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Основной путь – воздушно-капельный. То есть через аэрозоль с вирусными частицами, который образуется через кашель, чихание, разговоры, пение, крики.

"Второй, неосновной путь передачи происходит через загрязненные предметы – фомиты. Они загрязняются аэрозолем, который на них оседает, или крупными частичками слюны или слизи. На предметах они достаточно долго живут. В условиях холодильника даже высохшая слизь сохраняет вирус, и он может путешествовать по всему миру, например, на упаковке замороженной рыбы", – объяснил эксперт.

Кроме того, описаны случаи, когда коронавирус передается человеку через животных. Однако подобные ситуации единичны, подчеркнул специалист. "Но существуют интересные описания, как могут возникать новые вирусы. Например, по штамму "Омикрон" китайские коллеги доказали, что он образовался по цепочке аж через двух животных. От человека заразился домашний питомец, от него – мышь, и уже от нее – другой человек. Пока это происходило, возник "Омикрон", который затем резко распространился", – рассказал специалист.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог По всей вероятности, периодически будут происходить межвидовые перескоки, когда человек заражает животное, а животное заражает другого человека. Но это единичные редкие случаи. Чтобы так произошло, и животное должно быть относительно нездоровое, и человек – с ослабленным иммунитетом.

Так как коронавирус может оставаться на предметах, эксперт рекомендует тщательно мыть упаковки. Это важно, так как на них могут быть и другие опасные инфекции, добавил Болибок.

В целом о возможности заразиться от рыбы в Китае говорили и ранее, отметил в беседе с Москвой 24 врач-инфекционист Николай Малышев. Это и есть контактный путь передачи, при котором вирус находится на предметах. Вероятность подхватить заболевание именно таким образом достаточно велика, предупредил эксперт.

"На свете существует более полутора тысяч инфекционных заболеваний. Все со своими путями передачи, и все так или иначе могут быть связаны с поверхностями. Поэтому всегда нужно соблюдать санитарно-гигиенические правила: сырую рыбу или мясо обработали, взяли упаковку продуктов – после нужно как следует помыть руки", – посоветовал Малышев.

По его словам, ПЦР-тестирование морских обитателей не лишено смысла. Таким образом, можно изучить экологии вируса, чтобы затем при необходимости дать некие практические рекомендации, добавил Малышев.