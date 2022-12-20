В РФ за сутки выявили 5 994 случая заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 5 994 новых случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Не смогли побороть болезнь 57 пациентов. По информации специалистов, за сутки в государстве госпитализировали 1 564 человека, что на 172,9% больше, чем накануне.

Рост количества направлений в медучреждения зафиксировали в 65 субъектах, снижение – в восьми. Обстановка с заболеваемостью не изменилась в 12 регионах.

Выздоровели за минувшие 24 часа 8 109 пациентов, что на 45,7% больше, чем 19 декабря.

Между тем заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что распространение COVID-19 и ОРВИ не оказало влияния на доступность и качество медицинских услуг в городских медучреждениях.

На данный момент специалисты организовали капитальный ремонт в 132 поликлиниках. Это около трети всего поликлинического фонда Москвы.

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