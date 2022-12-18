Медпомощь москвичам в новогодние праздники будет оказана в полном объеме – депздрав

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Медицинская помощь москвичам в праздничные дни будет оказываться в полном объеме. Об этом заявила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Эльмира Каширина.

"Амбулаторно-поликлиническое звено тоже будет работать в новогодние праздники. Педиатры и терапевты будут оказывать помощь заболевшим на дому", – приводят ее слова РИА Новости.

Каширина уточнила, что стационарное звено и экстренная помощь будут работать каждый день. Она заявила, что в каждом округе столицы можно будет получить специализированную медицинскую помощь в дежурной поликлинике.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что коронавирус и ОРВИ не оказали влияния на доступность и качество медицинских услуг в столичных поликлиниках. Она заявила, что москвичи не возмущаются ни по доступности поликлиник, ни по их качеству.

До этого Ракова рассказала, что с 2023 года проактивное диспансерное наблюдение в Москве будет проходить в рамках программы ОМС. Проект охватит миллион человек с опасными хроническими заболеваниями, которые получат индивидуальную программу наблюдения и исследований, а также стандарт лекарственного обеспечения.

В Москве состоялся форум "Моя поликлиника"

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