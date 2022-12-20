Врач заявил, что Китай может ежегодно поставлять новые штаммы COVID-19

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Китай после послаблений в политике ограничений COVID-19 может каждый год "поставлять" новые штаммы коронавируса. Похожая ситуация наблюдается с гриппом, эпидемия которого также случается в КНР ежегодно, утверждает глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

По его словам, Китай выбрал другую стратегию по COVID-19 – контролируемо переболеть. На территории РФ была примерно такая же история, однако Россия прошла пики распространения вируса куда раньше, выработав популяционный иммунитет, заявил Волчков.

"В Китае процесс формирования популяционного иммунитета может занять год или два. Поэтому вполне закономерно внутри огромной китайской популяции может сформироваться новый вариант коронавируса", – поделился эксперт в беседе с "Газетой.ру".

Между тем он предупредил, что настоящие показатели заболеваемости в КНР могут быть куда выше, чем 2 тысячи человек в день по их официальным данным. Отследить развитие коронавируса в Китае можно через Южную Корею и Японию, которые постоянно взаимодействуют с китайской стороной. И уже в этих островных государствах можно отметить, что ситуация с заражаемостью в КНР значительно выше.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России не ожидается новый рост заболеваемости COVID-19, какой наблюдался в феврале с приходом "Омикрон"-штамма.

В Роспотребнадзоре предложили тестировать на грипп всех пациентов с симптомами ОРВИ

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