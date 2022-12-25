Комитет по делам здравоохранения КНР перестал публиковать данные о СOVID-19 в стране

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Комитет по делам здравоохранения КНР перестал публиковать данные о COVID-19 в стране, передает РИА Новости.

"Начиная с сегодняшнего дня, ежедневная информация об эпидемической ситуации больше публиковаться не будет", – указано в обращении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Теперь обязанность распространять данные сведения налагается на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что за один день 20 декабря в Китае заразились коронавирусом 37 миллионов человек. При этом с начала месяца в стране заболели четверть миллиарда жителей страны.

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