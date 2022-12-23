10:53В мире
В КНР ежедневно выявляют миллион новых случаев заражения COVID-19 – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI
В Китае каждый день выявляют миллион новых случаев заражения COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в настоящее время КНР борется с крупнейшей вспышкой коронавирусной инфекции за весь период пандемии. От последствия заболевания ежедневно умирают около пяти тысяч жителей Китая.
По информации агентства, аналитики считают, что в начале будущего года число новых случаев COVID-19 за сутки может увеличиться до 3,7 миллиона, а в марте этот показатель достигнет четырех миллионов.
Ранее глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал, что Китай после послаблений в политике ограничений COVID-19 может каждый год "поставлять" новые штаммы коронавируса.
По его словам, в Китае процесс формирования популяционного иммунитета может занять год или два. Поэтому в стране может сформироваться новый вариант COVID-19.
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