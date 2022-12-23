Порядка 37 млн человек заразились COVID-19 за один день в Китае – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Ng Han Guan

За один день 20 декабря в Китае 37 миллионов человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения КНР.

По данным агентства, с начала месяца в стране заболели четверть миллиарда жителей, что составляет примерно 18% населения. С начала пандемии это самый крупный всплеск заболеваемости в Китае.

Большинство зараженных выявили в южной провинции Сычуань и в столичном регионе, где больным является каждый второй гражданин. Пик заболеваемости может быть связан с отменой Пекином политики "нулевой терпимости".

При этом ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Китае ежедневно обнаруживают миллион новых зараженных коронавирусом. При этом от вируса каждый день умирают около пяти тысяч жителей.

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