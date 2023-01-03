04:44Общество
В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве рассказали, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему доминируют вирусы гриппа. Их доля составляет 81,3%. Среди них преобладает вирус гриппа A (H1N1) 2009 или свиной грипп, который циркулирует повсеместно.
"Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии по-прежнему лидируют респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, аденовирусы. <...> Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.
Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что зимние каникулы у школьников станут благоприятным фактором, который сможет предопределить снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.
По его словам, несмотря на то, что заболевание из-за вируса начинается остро и с высокими температурами, нельзя сказать, что он принципиально отличается от вариаций вируса, циркулировавших в прошлые сезоны.
Свиной грипп выявлен во всех регионах РФ
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