В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему доминируют вирусы гриппа. Их доля составляет 81,3%. Среди них преобладает вирус гриппа A (H1N1) 2009 или свиной грипп, который циркулирует повсеместно.

"Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии по-прежнему лидируют респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, аденовирусы. <...> Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что зимние каникулы у школьников станут благоприятным фактором, который сможет предопределить снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

По его словам, несмотря на то, что заболевание из-за вируса начинается остро и с высокими температурами, нельзя сказать, что он принципиально отличается от вариаций вируса, циркулировавших в прошлые сезоны.

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