Зимние каникулы у школьников помогут снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ – Онищенко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зимние каникулы у школьников станут благоприятным фактором, который сможет предопределить снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"На данный момент благоприятным является то, что главный контингент, который обеспечивает и рост, и интенсивность процесса, – это школьники, они уже на каникулах и вернутся через декаду. Это, в общем-то, во многом предопределит снижение заболеваемости", – приводит его слова ТАСС.

Онищенко уточнил, что в России преимущественно циркулирует вирус гриппа A (H1N1) или свиной грипп. По его словам, несмотря на то, что заболевание из-за вируса начинается остро и с высокими температурами, нельзя сказать, что он принципиально отличается от вариаций вируса, циркулировавших в прошлые сезоны.

Кроме того, доктор призвал встретить Новый год в кругу близких людей, а не в местах массовых гуляний. Он подчеркнул, что это позволит набраться сил перед трудовым 2023 годом и не заболеть.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что российские медики выявили случаи заражения вирусом свиного гриппа во всех регионах страны. Глава ведомства Анна Попова предупредила, что снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом в РФ может быть связано с уменьшением числа людей, обращающихся в больницы даже при сильном недомогании.

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