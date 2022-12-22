В Дептрансе Москвы назвали ношение масок в транспорте рекомендательной мерой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московским пассажирам городского транспорта рекомендуется не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, однако мера не является обязательной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктур.

"Носить маски в городском транспорте – не обязательная мера, а рекомендация. С марта 2022 года каждый пассажир решает сам для себя – носить ее или нет", – заявили в пресс-службе.

Ранее в столичной службе Роспотребнадзора призвали москвичей носить маски в общественных местах. Это связано с увеличением количества случаев гриппа и ОРВИ.

Также в ведомстве рекомендовали строго соблюдать гигиену рук и обрабатывать их антисептиками. Работодателей же призвали не допускать присутствие заболевших людей в коллективах.



Свиной грипп выявили в 86 регионах России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!