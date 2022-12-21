Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости свиным гриппом в Подмосковье

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Роспотребнадзор по Московской области заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации. В регионе зафиксировали рост заболеваемости свиным гриппом. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"Сохраняется тенденция к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост интенсивного показателя заболеваемости за неделю составил 2,1%", – отмечается в материале.

Показатели оказались следующими:



доля вирусов гриппа A (H1N1pdm09) – 68,9%;

доля вирусов гриппа В – 2,6%;

общая доля вирусов не гриппозной этиологии (риновирус, РС-вирус, метапневмовирус) – 28,4%.

Также отмечается, что жители Московской области продолжают прививаться от гриппа. Вакцинацию прошли 4,5 миллиона граждан, что составляет 59,9% от всех проживающих в регионе.

Ранее сообщалось, что медики зафиксировали случаи заболевания свиным гриппом в 86 регионах России.

По данным Роспотребнадзора, вирусы гриппа преобладают в циркулирующих болезнях респираторных инфекций. Среди них самый распространенный – вирус свиного гриппа.

До этого в ведомстве заявили, что на территории России не планируют вводить систему QR-кодов из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Первая смерть от гриппа зарегистрирована в Пензенской области

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