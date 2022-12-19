Роспотребнадзор не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что текущая ситуация не требует введения ограничений на федеральном уровне.

Ранее научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев рассказал, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России начнет снижаться после новогодних праздников.

При этом эксперт все же рекомендовал россиянам не собираться в большие компании и напомнил, что респираторные заболевания передаются на мероприятиях с большим количеством людей.



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