В Роспотребнадзоре заявили о преодолении пика по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице пройден. Об этом Москве 24 сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

По словам специалиста, такое предположение можно сделать исходя из анализа статистических данных по числу переболевших. При этом Андреева обратила внимание, что ситуация с гриппом в столице остается непростой.

"Она непростая уже несколько недель. Город болеет и болеет непросто", – сказала она.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал сотрудникам учреждений здравоохранения и социальной защиты в Москве носить маски. Персоналу также посоветовали проводить обеззараживание воздуха в помещениях со скоплением людей.

До этого стало известно, что в столице начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ как среди детей, так и среди взрослых. В условиях заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице было задействовано необходимое количество медработников, которое позволяет оказывать помощь и в поликлиниках, и на дому.



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