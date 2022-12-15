В РФ не будут вводиться ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На территории России не будут вводиться какие-либо ограничения в связи с распространением гриппа, у регионов достаточно полномочий. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в России все еще прогнозируется прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ. На данный момент в стране рост по этим вирусам продолжается.

Попова также напомнила, что в связи с распространением вирусов гражданам следует носить маски.

Ранее сообщалось, что российские власти включили тестирование на грипп и другие респираторные инфекции в программу обязательного медицинского страхования. Их будут организовывать в соответствующих медучреждениях.

Инициатива была принята из-за роста показателей заболеваемости гриппом и общего ухудшения эпидемиологической обстановки в государстве.

Накануне Владимир Путин представил статистику, согласно которой еженедельный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ составляет 30–35%. В связи с этим российский лидер поручил продолжить прививочную кампанию в стране.

В Роспотребнадзоре предложили тестировать на грипп всех пациентов с симптомами ОРВИ

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