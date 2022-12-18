Эксперт рассказал, когда заболеваемость ОРВИ и гриппом пойдет на спад

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России будет снижаться после новогодних праздников. Такое мнение высказал научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев.

"Сейчас - пик заболеваемости <…> После Нового года он пойдет на спад. После детских каникул и праздников. <…> Во всяком случае, так обычно бывает", – приводит его слова ТАСС.

Эксперт порекомендовал россиянам не собираться большими группами в новогодние каникулы и напомнил, что респираторные заболевания передаются на мероприятиях с большим количеством людей. Зверев предложил россиянам провести Новый Год в кругу семьи, заняться здоровьем и делать зарядку.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о преодолении пика по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. При этом в ведомстве уточнили, что ситуация с гриппом в столице остается непростой.

До этого заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом не оказала влияния на доступность и качество медицинских услуг в столичных поликлиниках.

Роспотребнадзор рекомендовал не допускать к работе людей с симптомами ОРВИ

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