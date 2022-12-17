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Транспорт

Московское метро стали чаще дезинфицировать из-за распространения гриппа и ОРВИ

Московское метро стали чаще дезинфицировать из-за распространения гриппа и ОРВИ

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Из-за непростой эпидемиологической ситуации столичное метро стали чаще дезинфицировать. В метрополитене проводится тотальная обработка инфраструктуры. Все обеззараживающие растворы безопасны и утверждены Роспотребнадзором.

В столичном Дептрансе отметили, что более шести тысяч вагонов обрабатывают до двух раз в день. Около 58 % из них оснащены автоматической системой обеззараживание воздуха, благодаря чем уничтожается не менее 95 % вирусов и бактерий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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