МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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09:30

Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не допускать к работе людей с симптомами ОРВИ

Роспотребнадзор рекомендовал не допускать к работе людей с симптомами ОРВИ

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Из-за осложнившейся ситуации с гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендовал не допускать к работе людей с признаками вируса. Руководителям предприятий предписано вакцинировать до 75% персонала из группы риска.

Москва тем временем вводит масочный режим в больницах и отменяет посещение пациентов. Где сделать тест, если есть подозрение на H1N1? Что врачи советуют принимать, если результат положительный? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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