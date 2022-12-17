Роспотребнадзор рекомендовал не допускать к работе людей с симптомами ОРВИ

Из-за осложнившейся ситуации с гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендовал не допускать к работе людей с признаками вируса. Руководителям предприятий предписано вакцинировать до 75% персонала из группы риска.

Москва тем временем вводит масочный режим в больницах и отменяет посещение пациентов. Где сделать тест, если есть подозрение на H1N1? Что врачи советуют принимать, если результат положительный? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.