Москвичи отказались от фейерверков и больших уличных концертов на Новый год

Москва уже готовится к Новому году. На улицах появляются первые елки и световые инсталляции. Однако в 2022 году есть изменения: новые украшения городские власти в этот раз не закупали. Они провели специальный опрос среди жителей города о том, как будет уместнее отпраздновать Новый год.

В итоге москвичи проголосовали за праздничную атмосферу, но без концертов и фейерверков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.