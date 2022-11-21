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17:30

Общество

Москвичи отказались от фейерверков и больших уличных концертов на Новый год

Москвичи отказались от фейерверков и больших уличных концертов на Новый год

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Москва уже готовится к Новому году. На улицах появляются первые елки и световые инсталляции. Однако в 2022 году есть изменения: новые украшения городские власти в этот раз не закупали. Они провели специальный опрос среди жителей города о том, как будет уместнее отпраздновать Новый год.

В итоге москвичи проголосовали за праздничную атмосферу, но без концертов и фейерверков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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