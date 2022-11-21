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Происшествия

Число погибших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине увеличилось до 10

Число погибших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине увеличилось до 10

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На Сахалине до 10 человек увеличилось число погибших при взрыве газа в жилой пятиэтажке, сообщили местные власти.

Двое находятся в больницах, еще несколько человек получили помощь на месте. В данный момент около здания работают спасатели. Они уже обследовали часть дома с помощью комплекса, который проверяет устойчивость несущих конструкций.

Взрыв в жилом доме произошел утром 19 ноября. Там обрушились перекрытия в одном из подъездов – с пятого по первый этаж. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался 20-литровый газовый баллон, который был подключен к плите.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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