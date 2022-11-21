Путин подписал закон о введении акциза на напитки с содержанием сахара

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Владимир Путин ввел в России с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки. Документ, подписанный президентом, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, под акциз подпадают напитки в потребительской упаковке, произведенные с использованием питьевой или минеральной воды. Исключением стали изготовленные и упакованные организациями и ИП из сферы общепита.

Также акциз распространится на напитки, содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром или мед, и напитки, углеводов в пищевой ценности которых больше 5 граммов на 100 миллилитров. При этом объемная доля этилового спирта в них не должна быть более 1,2%.

В то же время обогащенную пищевую продукцию, за исключением тонизирующих и газированных напитков, а также специализированную продукцию, которая прошла госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, не будут облагать таким акцизом.

Под акциз также не подпали соки и сокосодержащие напитки, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки.

Сахаросодержащими не признали алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.

Ранее закон, который в том числе вводит акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр, был принят Госдумой России во втором и третьем чтениях. Затем его одобрил Совфед.

До этого Минсельхоз РФ предупредил о возможном повышении цен на безалкогольные напитки из-за установления акциза на них. В ведомстве отметили, что вероятно и сокращение объемов производства и потребления в данной товарной отрасли.



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