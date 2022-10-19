Минсельхоз России предупредил о вероятном повышении цен на газировку из-за акциза

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Минсельхоз России заявил, что установление акциза на безалкогольные напитки может спровоцировать повышение цен, а также уменьшение объемов производства и потребления данной категории товаров. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве также отметили риск создания нелегальных предприятий по производству безалкогольных напитков.

Как отмечает Минсельхоз, установить акциз на данную категорию товаров будет трудно. Это обусловлено отсутствием отдельной категории "сахаросодержащие напитки" и критериев по их отбору в документах по стандартизации и техническому регулированию.

Отмечается, что из-за планируемых действий по введению акциза производитель лимонадов "Черноголовка" заявил о приостановке инвестиций в новые заводы на территории России, а также сокращении программы вложений на следующий год.

По данным компании, инвестиционная программа сократится на 5 миллиардов рублей. Это приведет к потере одного миллиона рабочих мест и затронет предприятия в Московской области, строящийся завод в Поволжье и план по расширению производства в Краснодарском крае.

О намерении ввести акциз на сладкие напитки в России правительство страны сообщило в конце сентября. Полученные от косвенного налога средства планируют направить на финансовую помощь в организации мероприятий в борьбе с сахарным диабетом.

Ранее Минфин РФ предложил повысить цены на продажу и закупку игристого вина. Из законопроекта ведомства также следует, что минимальная стоимость на продажу игристого вина в рознице должна составить 239 рублей за 0,75 литра. В 2020 году минимальная плата за игристое вино в рознице составляла 169 рублей.



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