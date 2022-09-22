Ассортимент импортного алкоголя в России сократится на 40–50% – СМИ

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В России может снизиться ассортимент импортного алкоголя на 40–50%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

В СМИ сообщили, что снижение ассортимента уже фиксировалось в летний период на 40–95% в годовом соотношении. Импорт алкоголя в указанный период сократился на 60–100%.

По данным АКОРТ, в России прекратились поставки игристых вин региона Шампань. Кроме того, ввоз виски сократился на 70%, французского коньяка и импортного пива – на 60%.

Отмечается, что по итогам первых 6 месяцев с начала 2022 года импорт всех крепких напитков сократился почти на 35%. Часть поставок ограничена санкциями Запада против России, некоторые компании добровольно приостановили ввоз или покинули рынок.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев предположил, что заполнить витрины магазинов в преддверии новогодних праздников можно будет с помощью поставок по параллельному импорту.



Однако гендиректор алкогольного дистрибутора АСТ Леонид Рафаилов сообщил, что в случае, если компании примут решение вернуться на рынок, параллельный импорт станет для них препятствием.

Ранее вице-премьер РФ, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что решение о поставках алкоголя по параллельному импорту необходимо принять в сентябре. Он добавил, что направленную АКОРТ заявку необходимо рассмотреть оперативно.

По его словам, новогодние праздники в России "перерастают во все другие праздники", поэтому ретейлеры хотят пополнить ассортимент традиционными продуктами, которые всегда были на российских прилавках.