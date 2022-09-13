Импорт молдавского вина в РФ сократился почти на 60%

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Продажи молдавского вина в РФ в 2022 году сократились на 58,9% в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро винограда и вина.
По данным молдавской организации, местные винодельни приняли решение о переориентации на рынок Европы и США. В бюро подчеркнули, что экспорт вина из Молдавии в РФ падает с каждым годом. С начала текущего года в Россию импортировали продукции на 3,4 миллиона долларов.
"Многие производители переориентировались на отечественный рынок, вышли с продажами также в Румынию. Например, за 7 месяцев текущего года экспорт бутилированной продукции в эту страну вырос на 2,5%, продали на 13,2 миллиона долларов", – сообщили в бюро.
Отмечается, что экспорт также вырос в Канаду. Самыми крупными потребителями молдавского вина были Румыния (18,9%), Польша (14,8%), Чехия (12,7%), Россия (6,9%) и Китай (5,8%).
Ранее сообщалось, что ввоз крепких напитков в Россию за первое полугодие 2022 года сократился почти на 35%. Уменьшение импорта фиксировалось на 11,3% в сегменте коньяка и бренди, на 36,6% – в сегменте ликеров и на 41,7% – в сегменте водки. Изменений практически не произошло в сегменте рома: поставки этого напитка снизились всего на 1,8%.
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