Импорт крепких напитков в Россию упал на 35%

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Ввоз крепких напитков в Россию за первое полугодие 2022 года сократился почти на 35%. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
В качестве примера приводится ситуация в сегменте виски: здесь падение поставок достигло почти 50%, что в количественном выражении равно потере 11,8 миллиона литров напитка.
Кроме того, уменьшение импорта фиксируется на 11,3% в сегменте коньяка и бренди, на 36,6% – в сегменте ликеров и на 41,7% – в сегменте водки. Изменений практически не произошло в сегменте рома: поставки этого напитка снизились всего на 1,8%.
Ранее США полностью запретили отгрузку спиртного в РФ, а Евросоюз ограничил поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. По подсчетам Алкогольной сибирской группы, из-за санкций США и прекращения поставок из Шотландии и Ирландии с рынка РФ может уйти порядка 70% импортного виски.
По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, импортеры могут активизировать закупки рома из Латинской Америки. Что касается виски, то сокращение ассортимента может быть компенсировано и местным производством, считает эксперт.
В июле председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил перестать продавать западный алкоголь. Другие его инициативы касались повышения возрастного ценза на продажу спиртного и полного запрета на продажу пива.
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