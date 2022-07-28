Победитель "Голоса" отец Фотий рассказал, сколько можно выпивать алкоголя

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Человек может выпить два-три бокала вина, если при этом "хорошо ест". Об этом победитель проекта "Голос", иеромонах Фотий сказал в проекте Москвы 24 "Историс. Откройте, Давид".

"Я думаю, что если хорошо кушать, то можно и бокальчика два-три, ничего у тебя, не захмелеешь даже", – уточнил он.

При этом священнослужитель подчеркнул, что очень важно чувство меры. "В общем-то вино в больших количествах приводит к свинячеству, так сказать", – добавил он.

"Люди заблуждаются, думая, что церковь – это только свечки, патриарх Кирилл и пропаганда". Давид Виннер провел день со священнослужителем, победителем шоу "Голос", отцом Фотием. Как ему удается совмещать карьеру певца и служение церкви? Почему лишний вес – это грех, и можно ли заниматься йогой? Что отец Фотий думает о современном театре, постановках Богомолова, мемах на религиозную тему, юморе Урганта и Бузовой? Можно ли прощать звездам "танцы на кресте"? Грех ли пить вино? И как каждому человеку научиться искусству любить?

Смотрите полное интервью иеромонаха Фотия в проекте Москвы 24 "Историс. Откройте, Давид".