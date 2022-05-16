Нарколог назвал категорию людей с противопоказаниями к употреблению алкоголя

Фото: depositphotos/belchonock
Алкоголь противопоказан людям, у которых есть те или иные психические расстройства, рассказал Ura.ru психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф.
"Это не только люди, страдающие психическими заболеваниями, но и эмоционально неустойчивые, склонные к частым перепадам настроения, у которых нервная система легко возбуждается и возникает эмоциональное напряжение", – уточнил Магалиф.
Эксперт пояснил, что люди с этими проблемами воспринимают алкоголь как лекарство. Но спиртные напитки только разрушают нервную систему. Первым признаком пристрастия к алкоголю, по его словам, является потеря количественного контроля, когда состояние опьянения слишком приятное.
Магалиф отметил, что лечение от алкоголизма индивидуально, однако самым лучшим способом освобождения от любой зависимости является умение переключаться на другие интересы и процессы.
"Мы говорим о здоровом образе жизни, в котором есть баланс работы и отдыха. Кто-то, желая покоя, может просто посидеть в тишине, книжку почитать, а кому-то надо снять избыточное напряжение и поиграть в футбол", – заключил специалист.
Ранее клинический психолог Марат Сараев рассказал, что при систематическом употреблении горячительных напитков, даже если это происходит всего раз в неделю, может сформироваться зависимость. Он напомнил, что это приводит к разрушению организма.
"Доктор 24": семь продуктов, которыми нельзя закусывать алкоголь
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: