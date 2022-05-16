Нарколог назвал категорию людей с противопоказаниями к употреблению алкоголя

Фото: depositphotos/belchonock

Алкоголь противопоказан людям, у которых есть те или иные психические расстройства, рассказал Ura.ru психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф.

"Это не только люди, страдающие психическими заболеваниями, но и эмоционально неустойчивые, склонные к частым перепадам настроения, у которых нервная система легко возбуждается и возникает эмоциональное напряжение", – уточнил Магалиф.

Эксперт пояснил, что люди с этими проблемами воспринимают алкоголь как лекарство. Но спиртные напитки только разрушают нервную систему. Первым признаком пристрастия к алкоголю, по его словам, является потеря количественного контроля, когда состояние опьянения слишком приятное.

Магалиф отметил, что лечение от алкоголизма индивидуально, однако самым лучшим способом освобождения от любой зависимости является умение переключаться на другие интересы и процессы.

"Мы говорим о здоровом образе жизни, в котором есть баланс работы и отдыха. Кто-то, желая покоя, может просто посидеть в тишине, книжку почитать, а кому-то надо снять избыточное напряжение и поиграть в футбол", – заключил специалист.

Ранее клинический психолог Марат Сараев рассказал, что при систематическом употреблении горячительных напитков, даже если это происходит всего раз в неделю, может сформироваться зависимость. Он напомнил, что это приводит к разрушению организма.

