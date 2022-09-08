Названа "безопасная" норма алкоголя

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"Безопасная" доза алкоголя напрямую зависит от веса, возраста и телосложения человека, рассказала нарколог, главный врач стационара "Гармония" Марина Калюжная.
"В целом нет безопасной нормы алкоголя. И при возможности от него лучше отказаться совсем", – сообщила она в беседе с "Лентой.ру".
Специалист призвала не пренебрегать закусками. Он также добавила, что любое количество алкоголя способно оказать негативное влияние на человеческий организм.
По словам Калюжной, бокал сухого вина может подавить процесс работы мозга на 12–15 дней. Кроме того, при употреблении спиртного нарушается координация движений.
Ранее Владимир Путин заявил, что для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни вместо запретов. По словам главы государства, не следует относиться к проблеме алкоголизма как к чему-то второстепенному.
Президент призвал развивать инфраструктуру для занятий спортом, уделить необходимое внимание объектам культуры, а также заниматься вопросами здравоохранения.
Продажу алкоголя ограничат во время празднования Дня города в Москве
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