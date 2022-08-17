Путин заявил о неэффективности запретов при борьбе с алкоголизмом

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Для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни, не следует ничего запрещать, а также поднимать цены и акцизы, заявил Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.
"Нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни. Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут", – цитирует его ТАСС.
По словам главы государства, не следует относиться к проблеме алкоголизма как к чему-то второстепенному. Президент призвал развивать инфраструктуру для занятий спортом, уделить необходимое внимание объектам культуры, а также заниматься вопросами здравоохранения.
Ранее сообщалось, что первый отечественный препарат для лечения от алкогольной зависимости зарегистрировали в России.
Как уточнила профессор кафедры клинической психологии и психотерапии МГППУ, доктор психологических наук Ольга Рычкова, он относится к классу блокаторов опиоидных рецепторов.
При этом лекарство необходимо принимать систематически, не отступая от плана в течение полугода. Рычкова отметила, что многие пациенты с этим не справляются. В таком случае за рубежом прибегали к помощи психотерапевтов, которые мотивировали на прием препарата.
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