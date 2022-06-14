Психолог предупредил об опасных последствиях для любителей выпить в выходные

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Выпивая один бокал спиртного каждый вечер, а не семь порций за раз в выходные, люди реже становятся алкоголиками, сообщает радио КП со ссылкой на результаты исследования, проведенного профессором психологии Чарльзом Холаханом.

Уточняется, что группа ученых наблюдала за 1 000 жителей США в возрасте от 30 лет в течение 9 лет.

"Человек, который выпивает семь порций напитка в субботу вечером, представляет больший профиль риска, чем тот, чье общее потребление заключается в ежедневном употреблении напитка за ужином, даже если их средний уровень потребления алкоголя одинаков", – подчеркнул руководитель исследования.

Также Холахан предупредил об опасности употребления за один раз трех бутылок пива или половины бутылки вина.

Специалисты подчеркивают, что зачастую в исследованиях упускают из виду частоту и количество употребления спиртных напитков, из-за чего недооценивается опасность алкоголизма.

Ранее клинический психолог Марат Сараев рассказал, что при систематическом употреблении горячительных напитков, даже если это происходит всего раз в неделю, может сформироваться зависимость. Он напомнил, что это приводит к разрушению организма.

Сараев подчеркнул, что люди часто не хотят признаваться в алкогольной зависимости и считают, что это их не коснется, но употребление спиртного приводит к разрушению организма, вне зависимости от социального статуса.