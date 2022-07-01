Первый отечественный препарат для лечения от алкоголизма зарегистрировали в России

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Первый отечественный препарат для лечения от алкогольной зависимости зарегистрировали в России. Как уточнила профессор кафедры клинической психологии и психотерапии МГППУ, доктор психологических наук Ольга Рычкова, он относится к классу блокаторов опиоидных рецепторов.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", такие препараты используются с 70-х годов XX века.

"Обычно они выпускались зарубежными компаниями, при этом всегда проходили этап клинических испытаний и имели доказанную эффективность", – сказала Рычкова, уточнив, что препарат снижает алкогольную эйфорию, влечение к спиртному и частоту рецидивов болезни.

При этом лекарство необходимо принимать систематически, не отступая от плана в течение полугода. Рычкова отметила, что многие пациенты с этим не справляются. В таком случае за рубежом прибегали к помощи психотерапевтов, которые мотивировали на прием препарата.

"Только в этом случае мы можем получить позитивные эффекты даже самого "правильного" и "уникального" лекарства. То есть нужен комплексный подход, сочетающий фармакотерапию и психотерапевтические технологии", – добавила специалист.

Ранее психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф рассказал, что алкоголь противопоказан людям, у которых есть те или иные психические расстройства. Эксперт пояснил, что люди с этими проблемами воспринимают алкоголь как лекарство. Но спиртное только разрушает нервную систему.

