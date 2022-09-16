Алкоголь может войти в перечень параллельного импорта

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Министерство промышленности и торговли России предложило внести алкоголь в перечень параллельного импорта, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в список могут войти шампанское Moet, вермут Chinsano и Martini, а также крепкий алкоголь: водка Absolut, виски Henessy, Jameson и другое импортное спиртное.

В начале мая министерство утвердило список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию до конца 2022 года. В частности, в него включили автомобили Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки. Впоследствии этот перечень был расширен.

В конце августа представители бизнеса призвали продлить программу параллельного импорта на 2023 год. В частности, о намерении обратиться в Минпромторг с таким предложением заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, если не продлить действие параллельного импорта, то розница столкнется с нехваткой некоторых товаров.