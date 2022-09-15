В ФТС РФ отметили ежемесячный прирост объемов ввозимых по параллельному импорту товаров

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала ежемесячный прирост объемов продукции, ввозимой в рамках параллельного импорта, сообщает RT.

"По весу товаров наблюдается стабильный рост в среднем на 18% в месяц, по их статистической стоимости – на 20%", – говорится в сообщении.

По данным службы, 383 тысячи тонн различных товаров ввезли в августе в Россию в рамках параллельного импорта, а с начала действия режима – свыше 1,3 миллиона тонн продукции.

В то же время отмечается отсутствие роста объемов ввоза контрафактных товаров на фоне параллельного импорта.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию до конца 2022 года. В частности, в него включили автомобили марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки. Впоследствии этот перечень был расширен.

В конце августа представители бизнеса призвали продлить программу параллельного импорта на 2023 год. В частности, о намерении обратиться в Минпромторг с таким предложением заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, если не продлить действие параллельного импорта, то розница столкнется с нехваткой некоторых товаров.

