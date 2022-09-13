В ФТС рассказали о наиболее часто ввозимых в РФ поддельных товарах

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику чаще всего пытаются ввезти в Россию под видом параллельного импорта, заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин.

"Попытки под видом параллельного импорта ввезти поддельные, контрафактные и, самое плохое, некачественные товары, особенно таких групп, как детские игрушки, есть. С этим мы, безусловно, боремся. Основные контрафактные товары, которые мы выявляем, помимо игрушек, это одежда, обувь, парфюмерия, электроника, в основном из стран Азии, конечно", – сообщил он РИА Новости.

По словам замглавы ведомства, по факту ввоза контрафактных товаров с мая возбуждено 164 дела. При этом к таким схемам чаще прибегают рынки и мелкие магазины.

Ивин отметил безопасность приобретения ввезенной по параллельному импорту техники при условии, что товар оригинальный.

"Единственное, что, если эта техника выпускалась для другого рынка, иногда есть особенности в частотах, розетки, вот такого рода", – уточнил замглавы ФТС.

Он добавил, что в РФ с 7 мая в рамках параллельного импорта было ввезено около 1 миллиона тонн товаров на сумму более чем 6 миллиардов долларов.

Ранее первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что импорт товаров на фоне санкций сократился примерно до уровня 2020 года.

Как уточнил первый заместитель руководителя ФТС, сильнее всего из-за этого просел импорт на северо-западных направлениях, потому что там закрыли порты. Помимо этого, по его словам, в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются 100% досмотру.

