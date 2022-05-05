ФТС РФ упростила процедуры пропуска товаров критически важного импорта через таможню

Федеральная таможенная служба (ФТС) России существенно упростила процедуры пропуска товаров критически важного импорта через таможню, чтобы снизить воздействие санкций. Об этом заявил глава ведомства Владимир Булавин.

Он подчеркнул, что решениями правительства также изменены процедуры, связанные с предъявлением сертификатов происхождения товаров и сертификатов соответствия техническим регламентам.