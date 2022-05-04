Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 18:56 курс евро снизился на 4,85 рубля, до 69,9 рубля. При этом доллар опустился до 66,6 рубля.

Ранее евро падал ниже 71 рубля. К 18:11 курс снижался на 5,42%, до 70,69 рубля. К 18:19 евро замедлил падение до 4,28%, достигнув отметки 71,47 рубля.

Позже курс доллара упал до 67 рублей впервые с марта 2020 года.

