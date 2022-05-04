В Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вторая ночная репетиция парада Победы на Красной площади с техникой и пешими парадными расчетами завершилась в Москве.

В ходе тренировки пешие парадные расчеты прошли у стен Кремля. Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. После прохождения пеших расчетов экипажи боевых машин также выехали на Красную площадь.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

В составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут в том числе танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

В авиационной части парада в небе над Москвой пролетят самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, новейшие самолеты пятого поколения Су-57.

Впервые над Красной площадью пролетят восемь истребителей МиГ-29СМТ. Их полетный порядок будет в виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Завершат воздушную часть парада истребители пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

В параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне участие примут 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

