Репетиция воздушной части парада Победы. Прямой эфир

В столице проходит репетиция воздушной части парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Над городом пролетят свыше 70 боевых вертолетов и самолетов, в числе которых четыре истребителя пятого поколения Су-57, транспортники Ил-76, самолет дальней радиолокационной разведки А-50 и другие.

Генеральная репетиция парада Победы намечена на 7 мая. Первая ночная репетиция прошла 28 апреля.

Парад по традиции пройдет на Красной площади 9 мая. В этот же день в Александровском саду состоится возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Участники мероприятия могут бесплатно распечатать портреты героев войны в центрах госуслуг "Мои документы".