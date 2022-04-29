В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Москве. В ней участвовали более 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 образцов техники.

По брусчатке проехали исторические и современные танки, в том числе "Прорыв" и "Армата", во главе с легендарным Т-34. На репетиции можно было увидеть семейство машин "Тайфун", боевые машины пехоты, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", бронетранспортеры, а также ракетные системы "Ярс" и "Искандер". В этом году впервые боевые машины в центр Москвы выехали не из Нижних Мннвников, а из пункта временного базирования в Печатниках.

До этого пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 13 совместных тренировок в подмосковном Алабине. Вторая ночная репетиция на Красной площади состоится 4 мая, генеральная репетиция пройдет 7 мая.

К 9 Мая готовятся даже в космосе. Там российские космонавты развернули копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Олег Артемьев и Денис Матвеев закрепили его на лабораторном модуле "Наука", а в ЦУПе провели расчеты наиболее удобного момента для раскрытия Знамени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.