Российские космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе

Космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев развернули копию Знамени Победы в открытом космосе. Прямая трансляция проходила на сайте "Роскомоса".

Как рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец, инициатива принадлежит Олегу Артемьеву. Он озвучил эту идею еще несколько дней назад.

"Его инициатива была поддержана на всех уровнях. Никто не остался равнодушным. <...> Озаботившись тем, как в условиях невесомости быстро и полностью раскрыть большое шелковое знамя, космонавты на МКС предварительно нашли и прошили вручную вдоль периметра знамени проволоку", – написал Струговец в своем телеграм-канале.

Он добавил, что специалисты Центра управления полетами произвели расчеты, чтобы выбрать наиболее удобный для раскрытия знамени момент.

Ранее в Москве прошла первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и военной техники, которые примут участие в параде в честь 77-летия Победы в Великой отечественной войне. Еще одна ночная репетиция состоится 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая.