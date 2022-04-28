Российские космонавты впервые запустили на МКС европейский манипулятор ERA. Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос, и там подготовили к работе, а затем включили новый агрегат.

Это большая механическая рука – она сможет перемещать различные грузы снаружи российского сегмента МКС, а также выносить их наружу со станции и обратно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.