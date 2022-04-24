В Москве задержали мужчину, который повредил инсталляцию в поддержку ВС РФ

В Москве задержали мужчину, который повредил инсталляцию в поддержку Вооруженных сил России. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, 24-летний житель столицы и еще несколько человек отломили часть ростовой фигуры в виде женщины с флагом СССР на Куркинском шоссе.

Компанию молодых людей доставили в отделение. В отношении зачинщика составили административный протокол о дискредитации действий российских военных. Еще два москвича отделались протоколом по статье о мелком хулиганстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

