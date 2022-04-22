Уголовное дело возбудили после пожара в тверском оборонном НИИ – СМИ

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Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбуждено после пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает ТАСС.

"Дело будут расследовать военные следователи. Оно возбуждено по части 3 статьи 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – сообщил собеседник агентства.

Пожар в здании военного института произошел в четверг, 21 апреля. Возгорание началось в одном из кабинетов на втором этаже, после чего огонь быстро распространился по деревянным конструкциям на другие этажи.

В результате пожара шесть человек погибли. В общей сложности из-за возгорания пострадали 27 человек. Отмечается, что некоторые пострадавшие надышались дымом, другие же получили травмы в результате выпрыгивания из окон.

По одной из версий, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Также в числе возможных причин рассматривают короткое замыкание.

По данному факту военная прокуратура начала проверку, ей предстоит установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, а также принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.

