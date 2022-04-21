Внутри горящего оборонного НИИ в Твери могут оставаться люди

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Порядка 10 человек могут оставаться под завалами из-за пожара в здании Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"До 10 человек находятся под завалами в результате пожара в военном институте", – отмечается в сообщении.

О пожаре в здании ЦНИИ Минобороны в Твери стало известно ранее. На его тушение были направлены более 240 человек, в том числе караулы шести пожарных частей и вертолет Ми-8 МЧС России.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Среди других версий – короткое замыкание.

По последним данным, в результате ЧП шесть человек погибли и около 27 пострадали.

По данному факту военная прокуратура начала проверку, ей предстоит установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, а также принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности.