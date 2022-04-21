Около 30 человек пострадали при пожаре в оборонном НИИ в Твери

Один человек погиб и около 30 пострадали при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Часть пострадавших надышались дымом, у других – ушибы и травмы, так как люди, спасаясь от пожара, прыгали из окон.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.



О пожаре в здании ЦНИИ Минобороны в Твери стало известно ранее. Сообщалось, что на его тушение направлены караулы шести пожарных частей.

Информацию о пожаре в научном учреждении Минобороны России также подтвердило командование Тверского гарнизона. В ведомстве подчеркнули, что персонал учреждения эвакуирован.