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Происшествия

12:59 (обновлено 21.04.2022 14:05)

Около 30 человек пострадали при пожаре в оборонном НИИ в Твери

происшествияпожаррегионы

Видео: телеграм-канал "112"

Один человек погиб и около 30 пострадали при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Часть пострадавших надышались дымом, у других – ушибы и травмы, так как люди, спасаясь от пожара, прыгали из окон.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

Видео: телеграм-канал "112"

О пожаре в здании ЦНИИ Минобороны в Твери стало известно ранее. Сообщалось, что на его тушение направлены караулы шести пожарных частей.

Информацию о пожаре в научном учреждении Минобороны России также подтвердило командование Тверского гарнизона. В ведомстве подчеркнули, что персонал учреждения эвакуирован.

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